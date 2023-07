Entrano di notte in una scuola e rubano materiale informatico, poi incendiano la palestra. Quattro minori arrestati a Capaccio Scalo

Inserito da (Admin), venerdì 21 luglio 2023 09:28:35

Nel pomeriggio del 19 luglio scorso, a Capaccio Paestum (SA), i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa, emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di quattro minori.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 8 maggio, quando quattro minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati arrestati dai carabinieri dopo un'approfondita indagine che ha portato alla luce i dettagli dell'episodio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i ragazzi avrebbero forzato una grata in ferro per introdursi nelle aule della scuola. Una volta entrati nell'istituto si sono impossessati del materiale informatico presente nei laboratori. Poi, sfruttando oggetti infiammabili, i quattro minorenni avrebbero appiccato un incendio intenzionale agli arredi della palestra. Le fiamme, in poco tempo, hanno iniziato a propagarsi rapidamente, mettendo a serio rischio la struttura scolastica e la comunità circostante. Fortunatamente, grazie al rapido intervento dei Vigili del fuoco, l'incendio è stato domato in tempo, evitando danni più gravi.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, hanno consentito ai militari di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei quattro minorenni, ricostruendo così l'evolversi degli avvenimenti.

Di conseguenza, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica dei minori di Salerno, ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa per i minorenni, per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza della comunità.

L'episodio ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione e di un coinvolgimento attivo della comunità nel prevenire tali atti di violenza giovanile. Solo con una cooperazione sinergica tra istituzioni, scuole e famiglie sarà possibile educare i giovani a comportamenti responsabili e consapevoli.