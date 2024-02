Cortei pro Palestina, cariche della polizia a Firenze e Pisa

Inserito da (Redazione Nazionale), venerdì 23 febbraio 2024 22:09:57

Manifestazioni a sostegno della Palestina hanno visto oggi a Firenze e Pisa, diversi manifestanti caricati dalle Forze dell'ordine.

In piazza dei Cavalieri, la piazza del centro di Pisa, ci sono state cariche della polizia che hanno di fatto impedito il passaggio di un corteo pro Palestina composto da un centinaio di studenti.

Sdegno da parte di Amnesty Italia che in un post ha commentato:

"Da Pisa immagini inquietanti di partecipanti a una manifestazione per la Palestina ripetutamente colpiti coi manganelli, in uno spazio ristretto, anche quando cercavano di allontanarsi. Ancora una volta, un uso ingiustificato e non necessario della forza''.

Stasera ancora migliaia di persone si sono volute ritrovare a Pisa per manifestare solidarietà agli studenti caricati stamani dalla polizia durante un corteo studentesco pro Palestina.

Non solo a Pisa ma anche Firenze si sono verificate cariche della polizia per questo il sindaco, Matteo Nardella ha chiesto subito chiarimenti, scrivendo sul suo profilo X:

"La città di Firenze ha diritto di sapere perché la reazione delle forze dell'ordine sia stata così sproporzionata e violenta per una manifestazione che - seppure su un percorso non autorizzato - era pacifica e non violenta. Ci aspettiamo chiarimenti dal ministero dell'Interno".

La manifestazione fiorentina era organizzata in occasione dello sciopero generale proclamato dai Cobas.

