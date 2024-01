Copiavano tesi di laurea per accedere al credito d'imposta "ricerca e sviluppo", maxi sequestro a due società di Castellammare di Stabia

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 30 gennaio 2024 16:10:16

In data odierna il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente, per l'importo di oltre 400mila euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti di due società, entrambe con sede in Castellammare di Stabia, nonché dei rispettivi rappresentanti legali, per il reato di indebita compensazione dei crediti d'imposta.

Le società destinatarie dell'odierno provvedimento cautelare - entrambe operanti nel settore della lavorazione di prodotti metallici - non avrebbero versato le somme dalle stesse dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti per un ammontare pari a € 476.634,00 per attività di "Ricerca e Sviluppo"* inesistenti, in quanto originati dalla fittizia elaborazione di progetti copiati da tesi di laurea universitarie.

L'attività istruttoria ha permesso di rilevare, altresì, come il legale rappresentante di una delle due società fosse contestualmente dipendente dell'altra, in cui lo stesso ha rivestito, peraltro, il ruolo di "Responsabile del progetto" che ha generato il credito d'imposta per cui si procede.

Alla luce delle risultanze emerse è stata, pertanto, emessa la misura ablatoria nei confronti delle società e dei rappresentanti legali delle stesse per l'intero ammontare delle somme non versate, corrispondente all'illecito risparmio d'imposta conseguito.

Nel corso dell'esecuzione del provvedimento cautelare, tuttora in corso, sono state al momento sottoposte a sequestro quote societarie e un immobile per un valore complessivo pari ad € 129.662,00. Ulteriori disponibilità finanziarie sono in via di quantificazione sui rapporti bancari risultati riconducibili alle società su indicate e agli indagati.

*Il credito d'imposta "ricerca e sviluppo" è una misura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si pone l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti.