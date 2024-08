Choc a Padula: 13enne perde la vita nella piscina di un agriturismo

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 29 agosto 2024 14:03:25

Padula, tranquillo centro del Salernitano, è stato scosso da una tragica notizia questa mattina: un bambino di 13 anni, originario di Montesano sulla Marcellana, è deceduto in circostanze drammatiche mentre si trovava in una piscina all'interno di un agriturismo situato in via Pantagnone.

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile: il piccolo è morto per annegamento.

I carabinieri sono intervenuti subito dopo per avviare le indagini e cercare di far luce su quanto accaduto. La Procura di Lagonegro ha già aperto un'inchiesta, e l'autopsia sarà determinante per chiarire se il 13enne abbia subito un malore prima di annegare o se si tratti di un tragico incidente.

Nel frattempo, le autorità stanno raccogliendo le testimonianze di coloro che erano presenti, cercando di ricostruire ogni dettaglio che possa spiegare l'esatta dinamica della tragedia.