Castellammare di Stabia, insoddisfatto per l'assistenza fornita alla figlia devasta l'ospedale con una mazza da baseball

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 16 agosto 2024 15:46:57

La scorsa notte si è verificato un grave episodio di violenza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Come riporta Sorrento Press, un 62enne stabiese, già noto alle forze dell'ordine, ha seminato il panico tra il personale sanitario.

L'uomo si era recato al pronto soccorso accompagnando la figlia di 19 anni, sospettata di avere una bronchite. Insoddisfatto della qualità dell'assistenza fornita alla ragazza, il 62enne ha improvvisamente estratto una mazza da baseball, iniziando a colpire con violenza tutte le porte del reparto deputato alle emergenze.

La furia dell'aggressore non si è fermata qui. Dopo aver danneggiato le strutture, ha fatto irruzione nell'ufficio della giovane dottoressa di turno, colpendo ripetutamente la scrivania con l'arma. La situazione è precipitata rapidamente, portando i presenti a chiamare il numero d'emergenza 112. Nel tentativo di fermare l'uomo, la guardia giurata in servizio ha cercato di disarmarlo, ma durante la colluttazione ha subito una distorsione a un dito della mano.

L'arrivo tempestivo dei carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia ha posto finalmente fine alla violenza. L'aggressore è stato arrestato e condotto in carcere, dove ora attende di essere giudicato.

Questo episodio evidenzia ancora una volta il clima di crescente tensione e pericolo a cui sono esposti quotidianamente i professionisti della sanità, specialmente in contesti delicati come i pronto soccorso. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla sicurezza del personale sanitario e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire e gestire situazioni di questo tipo.