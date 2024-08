Castellabate, Guardia Costiera in azione: salvataggio di un natante a vela incagliato

Inserito da (Admin), domenica 4 agosto 2024 17:08:58

Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in un'operazione di salvataggio per la Guardia Costiera di Agropoli, che è intervenuta prontamente per soccorrere un natante a vela incagliato sugli scogli della baia di Ogliastro.

Alle ore 10:50 di oggi, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli è stato allertato riguardo alla presenza di una barca a vela incagliata vicino alla baia di Ogliastro, nel Comune di Castellabate. La segnalazione è stata immediatamente verificata e due unità navali della Guardia Costiera, il Battello GC B163 proveniente dal porto di San Marco di Castellabate e il Battello GC A98 dal porto di Agropoli, sono state inviate sul posto.

Una volta raggiunto il natante in difficoltà, si è verificato che le due persone a bordo fossero in buone condizioni di salute e che non vi fosse pericolo di inquinamento a seguito dell'incaglio. Uno degli occupanti è stato trasferito in sicurezza sul Battello GC A98, mentre le operazioni di disincaglio sono state effettuate con l'assistenza di un acquascooter utilizzato da un operatore portuale di San Marco di Castellabate.

Dopo un'ispezione subacquea, l'unità è stata scortata fino al porto per ulteriori accertamenti sulla sua sicurezza. Questo intervento si inserisce nell'ambito delle attività istituzionali della Guardia Costiera, con particolare riferimento all'operazione "Mare Sicuro 2024", che prevede un'intensificazione delle attività in mare per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione.

La Guardia Costiera invita tutti i diportisti a prestare la massima attenzione durante la navigazione, rispettando le distanze dal litorale e le ordinanze vigenti per la sicurezza della navigazione e della balneazione.