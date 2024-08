Canoista non riesce a tornare a riva a Santa Maria di Castellabate, recuperato dalla Guardia Costiera

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 17 agosto 2024 12:15:38

Questa mattina, 17 agosto, durante i pattugliamenti pianificati lungo il litorale, il Battello GC B163 della Guardia Costiera ha effettuato un importante intervento di soccorso a circa 2 miglia nautiche dalla località Punta dell'Inferno, a Santa Maria di Castellabate. Una persona a bordo di una canoa, a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo marine, non riusciva a raggiungere la fascia costiera, venendo trascinata sempre più al largo da una forte corrente.

L'equipaggio del Battello GC B163, avvistata la persona in difficoltà, è immediatamente intervenuto, trasbordando il malcapitato a bordo e recuperando la sua canoa. L'intera operazione si è conclusa con l'accompagnamento in sicurezza presso il porto di Agropoli, dove il canoista è sbarcato senza necessità di ulteriori assistenze mediche.

Questo intervento rientra nei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, che assicura una presenza operativa continua 24 ore su 24, con particolare riferimento all'Operazione Mari e Laghi Sicuri 2024. Tale operazione prevede un potenziamento delle attività di soccorso, assistenza e controllo, finalizzate a garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione lungo le coste italiane.

La Guardia Costiera coglie l'occasione per ricordare a tutti i diportisti l'importanza di prestare massima attenzione e precauzione durante le attività in mare. È fondamentale assicurarsi della piena efficienza dei mezzi navali utilizzati e valutare attentamente le condizioni meteorologiche, che possono cambiare repentinamente, mettendo a rischio la sicurezza.

In caso di emergenze in mare, è sempre disponibile il numero di emergenza 1530, attivo 24 ore su 24, attraverso il quale il personale qualificato della Guardia Costiera potrà essere prontamente contattato per interventi di soccorso.