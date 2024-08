Brasile, aereo precipita su un complesso residenziale a Vinhedo: terrore e distruzione

Inserito da (Admin), venerdì 9 agosto 2024 21:52:17

Un disastro aereo di proporzioni devastanti ha colpito la città di Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo, nel primo pomeriggio di oggi. Un aereo passeggeri turboelica modello ATR-72, operato dalla Latam e di proprietà della Voepass Linhas Aéreas, è precipitato su un complesso residenziale situato in via João Edueta, dopo aver perso altitudine rapidamente durante la fase di atterraggio. Il velivolo trasportava 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo era partito da Cascavel, nello Stato del Paraná, ed era diretto all'aeroporto internazionale di Guarulhos, a San Paolo. Il volo, decollato alle 11:56, si sarebbe dovuto concludere alle 13:30, ma il velivolo è precipitato alle 13:22, solo pochi minuti prima dell'atterraggio previsto.

I dati del portale FlightRadar24 hanno mostrato che un minuto prima dello schianto l'aereo si trovava a un'altitudine di 17.200 piedi. L'improvvisa perdita di circa 5 chilometri di altitudine in meno di due minuti ha portato il velivolo a schiantarsi violentemente contro gli edifici residenziali, causando una devastazione totale.

La protezione civile, giunta immediatamente sul posto insieme a numerose unità della polizia militare e dei vigili del fuoco, ha confermato che diversi edifici sono stati travolti dall'aereo. Tuttavia, al momento non è stato ancora possibile determinare il numero esatto delle vittime o dei feriti. Le autorità non hanno ancora reso pubblica la lista dei passeggeri, aumentando l'ansia e l'attesa per chi ha familiari o conoscenti a bordo.

Numerosi video dell'incidente, ripresi dai residenti e diffusi sui social media, mostrano scene drammatiche: l'aereo cade a picco nella regione collinare a pochi chilometri dalla città di Campinas, per poi essere avvolto immediatamente dalle fiamme dopo l'impatto. Le immagini mostrano una colonna di fumo nero alzarsi dal luogo dell'incidente, mentre i soccorritori si affannano a cercare di contenere il fuoco e prestare aiuto ai sopravvissuti.

L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale e il Paese intero. Le autorità hanno avviato un'indagine per capire le cause esatte del disastro, mentre i familiari delle vittime si stanno radunando nei pressi dell'aeroporto di Guarulhos e della zona dell'incidente in attesa di notizie.

Questa tragedia segna un giorno nero per l'aviazione civile brasiliana, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei voli interni e sull'efficienza dei controlli di sicurezza, soprattutto alla luce del fatto che l'incidente è avvenuto in una fase critica come quella dell'atterraggio.

Fonte: ANSA.IT