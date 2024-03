Auto in fiamme a Salerno, intervento dei Vigili del Fuoco /foto

Inserito da (Admin), domenica 31 marzo 2024 06:16:22

Nella quiete notturna del centro storico di Salerno, un evento improvviso ha turbato la serenità dei residenti. Alle ore 00:30 di oggi, in via Bastioni, una Peugeot 206 ha inaspettatamente preso fuoco nella sua parte anteriore.

La conducente del veicolo, una giovane ragazza, è riuscita fortunatamente a uscire in tempo dalla vettura prima che le fiamme si sviluppassero in modo più esteso. Con prontezza e sangue freddo, ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco di Salerno.

L'intervento dei soccorritori non è stato dei più semplici. Arrivati sul posto dal distaccamento Città in via Porto, i Caschi Rossi si sono trovati di fronte a una situazione complessa. L'incendio, infatti, non solo aveva coinvolto la Peugeot 206 ma si era esteso anche ad un altra vettura, una Fiat 600, parcheggiata, complicando ulteriormente le operazioni di spegnimento.

Il contesto del centro storico, con le sue vie strette, ha rappresentato una sfida aggiuntiva per i vigili del fuoco. L'impossibilità di accesso per il mezzo di soccorso di dimensioni maggiori ha costretto il team a operare con un solo pick-up. Questo ha significato avere a disposizione una quantità d'acqua limitata e una pressione non ottimale per affrontare efficacemente le fiamme.

Nonostante le difficoltà, il coraggio e la professionalità dei Vigili del Fuoco di Salerno hanno permesso di domare l'incendio, evitando che si propagasse ulteriormente e mettesse a rischio la sicurezza dei residenti.

Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli esperti. Indagini sono in corso ma l'ipotesi più accreditata è quella di un guasto meccanico all'utilitaria.

Non si segnalano feriti o persone intossicate.