Atti persecutori nei confronti delle ex, ad Eboli carcere per un 47enne e divieto di avvicinamento per un 55enne

Il 14 dicembre scorso, a Santa Cecilia di Eboli, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere, emessa dal G.1.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di un 47enne di origini romene, il quale - già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per "maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona" - avrebbe continuato nelle attività delittuose, minacciando di morte l'ex moglie.

Sempre ad Eboli, il 15 dicembre, un 55enne è stato sottoposto alla misura cautelare "del divieto di avvicinamento alla persona offesa" per atti persecutori, in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, non accettando la fine della relazione intrapresa con la ex compagna, avrebbe cominciato a tempestarla di messaggi telefonici ed a seguirla nei suoi spostamenti.

Entrambi i provvedimenti cautelari sono suscettivi di impugnazione e le accuse così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.