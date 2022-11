Atrani omaggia Denzel Washington con un piatto in ceramica del maestro Raimondi [foto]

Inserito da MP (Admin), giovedì 24 novembre 2022 22:16:58

Lo scorso 17 novembre, in occasione degli ultimi ciak girati nel caratteristico borgo di Atrani, trasformato per quasi due mesi in un set cinematografico per le riprese dell'action movie "The Equalizer 3" diretto da Antoine Fuqua, l'amministrazione comunale ha omaggiato il protagonista del film, l'attore Denzel Washington, con un piatto in stile vietrese realizzato dal maestro ceramista Francesco Raimondi.

Presenti il primo cittadino, Luciano De Rosa Laderchi, il vicesindaco, Michele Siravo, il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Rivello, e l'artista Francesco Raimondi che ha donato al due volte premio oscar un ricordo dell'esperienza vissuta in Costiera Amalfitana, ritraendolo con l'inconfondibile sfondo dell'abitato di Atrani. Visibilmente sorpreso, l'attore ha ringraziato tutti i presenti per l'affetto e l'accoglienza dimostrata durante il periodo delle riprese.

«E' stata un'occasione importante, un volano non solo per Atrani ma per tutto il comprensorio costiero» ha affermato il sindaco De Rosa Laderchi«Produzioni cinematografiche di una tale portata danno lustro al nostro territorio e mettono in moto una macchina organizzativa e logistica con significative ricadute sul tessuto economico locale. Voglio esprimere, inoltre, un particolare ringraziamento al maestro Raimondi, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata».