Arrestato 21enne per resistenza e minacce a pubblico ufficiale: brandiva forbici dopo aver danneggiato auto

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 16 novembre 2024 09:37:54

Momenti di paura a Vallo della Lucania, dove, il 15 novembre scorso, un 21enne del posto è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. del locale Reparto Territoriale. Il giovane è accusato di "resistenza e minacce a pubblico ufficiale, porto di armi o oggetti atti ad offendere e danneggiamento".

L'intervento dei militari è stato richiesto dal gestore di un bar che segnalava la presenza di un avventore molesto che infastidiva i clienti. Nel tentativo di calmare l'uomo, i Carabinieri hanno constatato che il 21enne aveva danneggiato alcune auto in sosta. Nel tentativo di fuga, il giovane ha brandito delle forbici, minacciando i militari.

Bloccato, è stato dichiarato in arresto e successivamente posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e del rito direttissimo. La misura cautelare, come di prassi, è soggetta a eventuale impugnazione, e le accuse saranno vagliate dal giudice nelle prossime fasi del procedimento.

L'episodio ha destato grande scalpore nella comunità locale, mettendo in evidenza l'importanza dell'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.