Anziana travolta e uccisa a Salerno: il conducente dell'auto positivo alla cannabis

Un drammatico incidente ha scosso il quartiere Torrione di Salerno nella mattinata di giovedì 9 gennaio. Fidalma Mei, 78 anni, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un SUV BMW sul lungomare Marconi, nei pressi dell'incrocio con via Enrico Perito. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è stato violentissimo, rendendo inutili i tentativi di soccorso da parte del 118.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che stanno lavorando per chiarire la dinamica. Non è ancora certo se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo, un 40enne salernitano identificato come R. M., è stato sottoposto ad analisi tossicologiche, risultando positivo alla cannabis. Tuttavia, si attende la conferma definitiva dalle contro-analisi.

L'auto coinvolta nell'incidente è stata posta sotto sequestro, e per il conducente è già scattata una denuncia per omicidio stradale. Gli atti preliminari sono stati trasmessi alla Procura. Intanto, il tragico episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale lungo il lungomare cittadino, già teatro in passato di altri episodi mortali.

Sull'incidente è intervenuta la consigliera comunale del M5S Claudia Pecoraro: «Propongo nuovamente l'installazione di strisce pedonali sopraelevate, compatibili con il passaggio dei mezzi di soccorso, e di un sistema di videosorveglianza per monitorare il rispetto dei limiti di velocità, soprattutto nelle zone 30. Non possiamo più tollerare l'immobilismo istituzionale di fronte a tragedie come questa. La sicurezza stradale deve diventare una priorità assoluta».