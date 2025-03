Anziana derubata di denaro e gioielli a Meta di Sorrento, ma i Carabinieri fermano il truffatore

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 14 marzo 2025 09:58:12

Una truffa ben orchestrata, messa in atto con l'inganno e la pressione psicologica, ha colpito una donna di 77 anni a Meta di Sorrento. Il raggiro è iniziato con una telefonata: dall'altro capo della linea, un uomo che si è spacciato per un corriere. L'interlocutore ha informato l'anziana che stava per consegnare un pacco ordinato dal nipote e che, per ritirarlo, era necessario il pagamento immediato di 1.500 euro.

La truffa si è consumata rapidamente. L'uomo ha esercitato una forte pressione sulla signora, sostenendo che il ritiro fosse urgente e che un ritardo avrebbe comportato gravi conseguenze. In preda all'ansia, la donna ha raccolto la somma richiesta, aggiungendo anche alcuni gioielli per completare l'importo. Poco dopo, il finto corriere si è presentato alla sua porta, incassando il bottino prima di allontanarsi.

Solo una volta rimasta sola, l'anziana ha realizzato di essere stata vittima di una truffa e ha immediatamente contattato il nipote, il quale si è messo sulle tracce del malvivente, riuscendo a seguirne l'auto. La tempestiva segnalazione ha permesso ai Carabinieri di intervenire rapidamente: i militari hanno intercettato e bloccato il truffatore, recuperando sia il denaro che i gioielli, ricordi preziosi di una vita intera.

L'episodio riaccende l'attenzione sulle truffe agli anziani, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. Le forze dell'ordine invitano i cittadini a diffidare di chiamate sospette e a segnalare immediatamente qualsiasi richiesta anomala, per prevenire episodi simili e proteggere le persone più vulnerabili.