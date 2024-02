Agerola, appello per Rocky: cagnolino ritrovato anche grazie ai social

Ieri, 26 febbraio, militari del Gruppo della Guardia di Finanza Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente, per l'importo di € 9.140.288,96, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su conforme richiesta della Procura...