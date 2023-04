A Praiano si cerca Chira, la cagnolina di 8 anni da ieri dispersa /foto

La Polizia di Stato ha arrestato R. F. per i reati di truffa aggravata e rapina ai danni di una donna di 87 anni. In particolare, nell'ambito del contrasto al fenomeno delle truffe in danno di persone anziane, ieri pomeriggio gli Agenti della Squadra Mobile di Salerno sono intervenuti a Cava de' Tirreni...