A Maiori e Minori i Carabinieri in prima linea contro le truffe agli anziani

Inserito da (Admin), giovedì 8 agosto 2024 21:36:14

I Carabinieri proseguono la loro campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, un fenomeno purtroppo in crescita in tutta Italia. Lo scorso 31 luglio, il comandante della Stazione di Maiori, Giuseppe Loria, ha incontrato gli anziani di Minori per discutere delle tecniche utilizzate dai malfattori per ingannare le persone più deboli e ottenere denaro o beni preziosi.

Oggi, 8 agosto, a Maiori, Loria, affiancato dal Brigadiere Bruno Manzo, ha dialogato con i soci del centro anziani di Maiori e con alcuni giovani, alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale del sindaco Capone. Durante l'incontro, sono state illustrate le modalità di truffa più comuni e l'importanza di mantenere un contatto costante con i propri familiari o, in alternativa, di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine in caso di sospetti.

In entrambe le occasioni, è stato distribuito un volantino informativo, un vademecum dell'Arma dei Carabinieri, con consigli pratici per evitare le truffe. Tra i suggerimenti, diffidare delle apparenze, prestare attenzione agli sconosciuti che si presentano alla porta, non fidarsi solo del tesserino di riconoscimento, limitare la confidenza al telefono e su internet e non farsi distrarre in luoghi affollati.

Questi incontri sono parte di una più ampia campagna di sicurezza promossa dai Carabinieri, con l'obiettivo di fornire agli anziani gli strumenti necessari per difendersi da chi, con l'inganno, cerca di approfittarsi della loro buona fede. L'impegno dell'Arma dei Carabinieri in questo ambito continua, con la speranza di ridurre significativamente il numero di vittime di questi odiosi reati.