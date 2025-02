La reliquia di San Matteo affidata alla Guardia di Finanza della Campania

Inserito da (Admin), giovedì 27 febbraio 2025 19:19:36

Questa mattina, la Caserma Zanzur di Napoli, sede del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, ha accolto un evento di grande significato spirituale e istituzionale: l'Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Andrea Bellandi, ha affidato alla comunità militare una reliquia ex ossibus di San Matteo Apostolo ed Evangelista, patrono delle Fiamme Gialle.

L'Arcivescovo è stato accolto dal Comandante Interregionale per l'Italia Meridionale, Generale di Corpo d'Armata Vito Augelli, e dal Comandante Regionale Campania, Generale di Divisione Alessandro Barbera. La cerimonia, arricchita dalla presenza del Cappellano Militare Don Claudio Mancusi e di Monsignor Nino Romano, Vicario Episcopale per la Guardia di Finanza, ha previsto un momento di preghiera e riflessione dedicato alla figura di San Matteo.

La reliquia proviene dalla Sacra Lipsanoteca del Duomo di Salerno, dove dal 1081 riposano le spoglie dell'Apostolo, sottoposte a ricognizione canonica nel 1960. Il Santo, un tempo pubblicano, venne chiamato da Gesù mentre si trovava a Cafarnao e, secondo la tradizione, evangelizzò l'Etiopia, dove subì il martirio. Il Martirologio Romano ricorda la sua morte il 21 settembre, mentre la traslazione del corpo da Etiopia a Salerno viene commemorata il 6 maggio. Nel 1080, le spoglie furono ritrovate e collocate nella cripta del Duomo di Salerno, consacrata da Papa San Gregorio VII.

San Matteo è il patrono della Guardia di Finanza dal 1934, per volontà di Papa Pio XI, su istanza del Comandante Generale dell'epoca. Questo legame profondo si è rinnovato con la consegna della reliquia, accompagnata dalla firma del verbale di affidamento da parte di Monsignor Bellandi, che ha affidato l'operato del Corpo alla protezione del Santo.

Durante la cerimonia, il Generale Augelli ha espresso la profonda gratitudine della Guardia di Finanza per questo significativo dono spirituale, sottolineando come, nell'imminenza del Giubileo, esso rappresenti un simbolo di protezione e vicinanza per l'intera comunità militare della Campania. L'evento ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza delle Fiamme Gialle campane e dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, testimoniando la profonda devozione e il senso di appartenenza alla tradizione del Corpo.