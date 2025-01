Confesercenti Campania: accordo per favorire la collaborazione commerciale con gli Emirati Arabi

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 16 gennaio 2025 17:23:58

Grandi novità attendono le piccole e medie imprese della Campania legate a Confesercenti. Il presidente di Confesercenti Campania (e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno) Vincenzo Schiavo ha infatti posto le basi per un accordo con gli Emirati Arabi Uniti per una collaborazione economica tra i due paesi. E' stata, nello specifico, la conseguenza di un proficuo incontro svoltosi a Roma con i dirigenti della relativa ambasciata,in particolare con Sara Almheiri, Capo della Sezione Economica dell'Ambasciata.

"Abbiamo trovato un'intesa - spiega Vincenzo Schiavo - indirizzata a rendere più agevole la collaborazione economica tra i nostri Paesi. L'impegno di Confesercenti sarà massimo nel supportare le aziende italiane che intendono allargare il loro business agli Emirati Arabi Uniti, Paese che da sempre ama il Made in Italy, dal food alla moda, e che ha dimostrato negli ultimi anni di avere una visione per lo sviluppo economico. Confesercenti organizzerà dei Fam Trip negli Emirati al fine di favorire gli incontri tra gli imprenditori emiratini e italiani per poter sostenere la reciprocità tra i due paesi e l'opportunità di sviluppare business. Riteniamo che avvicinando le economie si avvicinano le culture e aumentano le opportunità di sviluppare intese e costruire rapporti economici e culturali sempre più solidi"

Si tratta di una rilevante apertura che potrà dare ossigeno ma anche prospettive internazionali e di prestigio all'economia italiana e soprattutto del Mezzogiorno.



"In qualità di vicepresidente nazionale Confesercenti e di presidente della Campania - conclude il presidente Schiavo - ho il desiderio di sostenere le imprese campane intenzionate ad allargare il loro business agli Emirati Arabi Uniti. Confesercenti coadiuverà tutte le imprese che vorranno fare nuovi investimenti negli Emirati Arabi. Allo stesso modo affiancherà le imprese emiratine che vorranno fare business sul nostro territorio. Insieme svilupperemo i progetti, uniremo le forze, metteremo come sempre a disposizione delle aziende associate a Confesercenti le nostre conoscenze, per rendere sempre più forte la nostra economia".