Prosegue in Campania l’ondata di calore: temperature al di sopra delle medie stagionali almeno fino al 12 agosto

La SitaSud comunica all'utenza che a far data dal 6 agosto 2024, la fermata del bus in Via Gennaro Capriglione (rif. civico 67 - Bivio Vettica), nel Comune di Praiano, sarà valida solo per le corse in transito con orientamento Amalfi - Praiano - Positano - Sorrento in salita e discesa viaggiatori. Per...