Dal cuore di Atrani al cuore del Pianeta: successo per “Puliamo il Mondo 2025”

Inserito da (Admin), domenica 12 ottobre 2025 17:41:10

Atrani ha dimostrato ancora una volta che la grandezza non si misura in estensione, ma nel cuore della sua comunità. Questa mattina, domenica 12 ottobre, la spiaggia del borgo più piccolo d'Italia si sono colorati di giallo per "Puliamo il Mondo 2025", l'iniziativa promossa da Legambiente Costa d'Amalfi e sostenuta dal Comune di Atrani.

Bambini, famiglie, volontari, istituzioni e imprese hanno partecipato con entusiasmo a una mattinata dedicata alla cura dell'ambiente, alla sensibilizzazione e alla bellezza del fare insieme.

"Puliamo il Mondo non è solo una giornata di raccolta dei rifiuti: è un gesto d'amore per Atrani, per il nostro mare e per la Terra che vogliamo consegnare più pulita e più bella alle nuove generazioni", ha dichiarato il sindaco Michele Siravo. "Oggi i protagonisti siete voi, bambini, con i vostri sorrisi, la vostra curiosità e il vostro entusiasmo contagioso. E a voi genitori va il mio ringraziamento più sincero: accompagnare i vostri figli in questa esperienza significa insegnare con l'esempio, e questo è il dono educativo più grande che si possa fare."

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come bambini e ambiente rappresentino una direttrice fondamentale dell'Amministrazione comunale, perché "la cura dell'ambiente è un dovere, ma anche un atto d'amore".

L'iniziativa ha visto la partecipazione del Gruppo Genitori di Atrani e di tutti i piccoli protagonisti che hanno raccolto rifiuti lungo la spiaggia e le aree del borgo, distinguendo plastiche, mozziconi e materiali metallici, sotto la guida di insegnanti e volontari.

Fondamentale il contributo della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, del Circolo Legambiente Costa d'Amalfi con il referente Luigi Sommariva e il supporto fotografico di Gennaro Rispoli, della Lega Navale Italiana - Sezione di Amalfi con i sommozzatori FIPSAS, coordinati dal dott. Carlo Mancuso, per la pulizia dei fondali.

Presente anche la Capitaneria di Porto di Salerno - Locamare Amalfi, rappresentata dal Comandante Primo Lgt NP Achille Giordano, insieme al Servizio Associato di Polizia Locale Atrani-Minori-Maiori-Vietri, diretto dal Comandante Gianluca Ossignuolo, che hanno garantito supporto operativo e logistico.

Un momento di gioia per i più piccoli è stato offerto dalla Tra.Vel.Mar., sponsor dell'evento, che ha donato a ciascun partecipante il libro "Le avventure del pesciolino Pongo" di Margherita Bonfilio, un racconto dedicato all'amicizia e all'amore per il mare.

Un ringraziamento speciale è andato anche alla Miramare Service S.r.l., con l'amministratore Carmine La Mura, sempre pronta a collaborare con il Comune, e all'Atrani Next Hub, l'Azienda Speciale comunale per l'innovazione e la cultura.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale e una torta celebrativa che riportava il messaggio simbolico dell'evento: "Dal cuore di Atrani al cuore del Pianeta: un mare e un mondo più puliti".

"Da questo piccolo grande borgo - il più piccolo d'Italia ma con un cuore immenso - vogliamo dire che il futuro si costruisce così: unendo le mani per proteggere la nostra casa comune", ha concluso il sindaco Siravo.

Una giornata che resterà nel cuore, soprattutto dei più piccoli, e che conferma come Atrani sia un esempio di comunità attiva, solidale e profondamente legata alla tutela del proprio territorio.