Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Tu sei qui: Territorio e AmbienteCampania, da stasera scatta l'allerta meteo per vento forte e mare agitato

Territorio e Ambiente

Protezione Civile: avviso valido dalle 20 di oggi, 1° ottobre, fino a venerdì 3 ottobre

Campania, da stasera scatta l'allerta meteo per vento forte e mare agitato

Previsti venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche locali e mareggiate lungo le coste più esposte. I Comuni invitati ad attuare le misure di prevenzione, dal controllo del verde pubblico alla verifica delle strutture temporanee. Nessun rischio idrogeologico o idraulico segnalato.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 1 ottobre 2025 13:09:07

La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste.

Dalle 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, alle 20 di venerdì 3 ottobre, si prevedono "Venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate".

Si ricorda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure idonee a mitigare i rischi connessi all'allerta vento e mare, in linea con i piani comunali di protezione civile, ivi inclusi il monitoraggio del verde pubblico e della corretta tenuta delle strutture temporanee e mobili esposte alle sollecitazioni.

L'avviso emanato dal centro Funzionale e diramato dalla sala Operativa regionale della protezione civile è verde invece per il rischio idrogeologico ed idraulico associato alle precipitazioni che non è al momento previsto.

L'allerta vento non è invece associata a codice colore.

 

(Foto da Pexels)

