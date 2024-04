Salerno, Genea Lanzara impegnata in Sicilia: la gara contro Palermo chiude la Regular Season di Serie A Silver

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 19 aprile 2024 13:52:43

Ultimo impegno di Regular Season per i salernitani della Genea Lanzara. Sabato alle 16, presso il PalaCus di Palermo andranno in scena gli ultimi sessanta minuti del girone di ritorno che decreteranno, per i rossoblu, la posizione finale in classifica e la squadra da affrontare nei quarti di finale dei PlayOff Promozione per la massima serie.

Nel girone di andata i salernitani ebbero la meglio col punteggio di 31-26 tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, al termine di un match condotto per l'intero arco dei sessanta minuti di gioco.

"Ci aspetta una partita difficilissima - dichiara Pasquale Maione, coach della Genea Lanzara - la vittoria della Lions Teramo sul San Lazzaro nello scorso weekend tiene ancora aperti i giochi per evitare la retrocessione diretta, dunque il Palermo dovrà obbligatoriamente far punti per andare agli spareggi PlayOut. Sicuramente saranno carichi, motivati, galvanizzati dalla solita calorosa cornice di pubblico; dal canto nostro non dovremo farci trovare impreparati, veniamo da tre sconfitte consecutive, è vero, ma a mente fredda devo dire di essere davvero orgoglioso di questo gruppo considerando le assenze con cui dover fare i conti. Le rotazioni sono limitate, i ragazzi stanno facendo gli straordinari e non posso far altro che applaudire l'intero gruppo con la speranza di avere al più presto qualche effettivo in più a disposizione. A Palermo sarà una buona occasione per dare minutaggio a tutti, la stagione è ancora lunga, ci attendono i PlayOff a cui teniamo moltissimo e poi, a Giugno, le Finali Scudetto Under 20 in cui la società tiene particolarmente a fare bene".

La gara CUS Palermo - Genea Lanzara andrà in scena sabato 20 aprile alle 16 e sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 11^ GIORNATA DI RITORNO: Verdeazzurro - Campus Italia; CUS Palermo - Genea Lanzara; Chiaravalle - Cologne; Haenna - Romagna; San Lazzaro - Camerano; Molteno - Lions Teramo.

CLASSIFICA: Camerano 37, San Lazzaro 29, Chiaravalle 28, Romagna 28, Molteno 26, Cologne 24, Genea Lanzara 20, Haenna 20, Verdeazzurro 15, Campus Italia 10, CUS Palermo 8, Lions Teramo 7.