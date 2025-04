Raslen Adibi convocato per il Torneo delle Regioni 2025: il giovane talento del Costa d’Amalfi rappresenterà la Campania in Sicilia

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 12 aprile 2025 14:31:07

Soddisfazione per il Costa d'Amalfi, che saluta con orgoglio la convocazione di Raslen Adibi al Torneo delle Regioni 2025, la più importante manifestazione calcistica giovanile a livello nazionale, che si terrà in Sicilia dal 12 al 18 aprile.

Adibi, attaccante classe 2008, è stato scelto per rappresentare la Campania nella categoria Under 17, dopo essersi distinto per qualità e determinazione nel Campionato Juniores Nazionale. Cresciuto nel vivaio costiero e voluto da mister Cestaro, si è rivelato una scommessa vincente, raccogliendo consensi sia in campo che nello spogliatoio.

Il Torneo delle Regioni 2025 vedrà la partecipazione delle migliori rappresentative Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio Femminile d'Italia. Le squadre sono arrivate sull'Isola ieri, 11 aprile, pronte a sfidarsi in una settimana di sport, cultura e solidarietà, che coinvolgerà circa 2000 partecipanti da tutto il Paese.

Le gare si disputeranno in vari impianti sportivi della Sicilia, divisi in cinque gironi territoriali. Le cinque vincitrici dei gironi, insieme alle tre migliori seconde classificate, accederanno alla fase finale prevista a Taormina e Giardini Naxos, con le finali allo Stadio di Taormina, uno degli impianti più prestigiosi della regione.

Questa edizione è arricchita dall'iniziativa "Gol per la Beneficenza", promossa dal Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND: per ogni gol segnato durante il torneo, saranno donati 5 euro all'associazione "La Casa di Lucia A.P.S." di Bompietro, attiva nella promozione di valori di accoglienza, uguaglianza e sviluppo sostenibile. «Ogni gol diventa un gesto che va oltre il campo, contribuendo a una causa sociale importante», ha dichiarato il presidente regionale Sandro Morgana.

A completare il quadro, la 61ª edizione vedrà anche la partecipazione della categoria eSport, con la terza edizione del Torneo delle Regioni eSerieE, dedicato al calcio digitale: una vetrina innovativa per i giovani talenti del gaming competitivo e un'opportunità di crescita per le società coinvolte.

"In bocca al lupo, Ras!", scrive sui social il Costa d'Amalfi, sottolineando l'orgoglio di tutto il club per questo importante traguardo.