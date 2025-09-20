Il Tramonti debutta in Coppa Italia Campania contro il Salerno Guiscards

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 20 settembre 2025 12:36:15

Si apre ufficialmente la stagione sportiva 2025/26 per lo Sport Club '85 Tramonti, che oggi - sabato 20 settembre - sarà impegnato nella gara di andata della Coppa Italia Campania di Prima Categoria. I ragazzi guidati da mister Mimmo Baino scenderanno in campo allo stadio "Rinaldo Settembrino" di Fratte di Salerno, dove affronteranno i padroni di casa del Salerno Guiscards. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

Per il club gialloverde si tratta di un test importante in vista del campionato, che rappresenta l'occasione ideale per rodare i meccanismi della squadra e consolidare l'intesa tra i giocatori. La società ha invitato tifosi e appassionati a sostenere la squadra, incoraggiando il pubblico a presenziare numeroso per far sentire la propria vicinanza alla formazione della Costiera Amalfitana.

Il match di ritorno, che definirà il passaggio del turno, si disputerà nelle prossime settimane a Tramonti, quando i gialloverdi proveranno a sfruttare il fattore campo per guadagnarsi l'accesso al turno successivo della Coppa Italia Campania.