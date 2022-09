Europa League-Conference League: vince la Roma, male Lazio e Fiorentina

Scritto da (Redazione Costa d'Amalfi), venerdì 16 settembre 2022 09:43:39

Ultimo aggiornamento venerdì 16 settembre 2022 09:50:49

di Vincenzo Milite

Si è concluso il giovedì di Europa League e Conference League. Tre le italiane impegnate nelle competizioni.

In Europa League, la Roma supera brillantemente il suo impegno contro il HJK Helsinki, infatti allo stadio olimpico i giallorossi vincono per 3-0, le reti tutte nella ripresa, Dybala apre le marcature poi raddoppia Pellegrini e fa il tris Belotti al suo primo goal in maglia giallorossa. Da segnalare l'espulsione di Tenho al 15' del primo tempo lasciando in 10 Helsinki per buona parte della gara.

Malissimo la Lazio che viene strapazzata dai danesi del Midtjylland con il punteggio di 5-1. Il goal della bandiera per i biancocelesti lo mette a segno Milinkovic. Questa è la seconda sconfitta con più gol di scarto della Lazio nelle coppe europee, dopo il 6-0 contro il Lens in Coppa Uefa del 2 novembre 1977.

Male anche la Fiorentina in Conference League che a Istanbul rimedia un 3-0 contro il Basaksehir. Nel primo tempo nessuna vera occasione da gol da una parte e dall'altra, mentre nella ripresa arriva subito il vantaggio di Gurler che poi raddoppia su un erroraccio di Gollini. Nel finale la chiude Traoré.

Queste le classifiche delle squadre italiane:

Girone C Europa League

Pos Squadra Pti G V N P Dr

1 Real Betis 6 2 2 0 0 +3

2 Ludogorets 3 2 1 0 1 0

3 Roma 3 2 1 0 1 +2

4 HJK Helsinki 0 2 0 0 2 -5

Girone F Europa League

Pos Squadra Pti G V N P Dr

1 Feyenoord 3 2 1 0 1 +4

2 FC Midtjylland 3 2 1 0 1 +3

3 Lazio 3 2 1 0 1 -2

4 SK Puntigamer Sturm Graz 3 2 1 0 1 -

Girone A Conference League

Pos Squadra Pti G V N P Dr

1 Basaksehir 6 2 2 0 0 +7

2 Heart of Midlothian 3 2 1 0 1 -2

3 Rigas Futbola Skola 1 2 0 1 1 -2

4 Fiorentina 1 2 0 1 1 -

Terza giornata 06/10 ore 21,00

Hearts-Fiorentina

06/10 ore 18,45

Strum-Lazio

06/10 ore 21,00

Roma-Betis

Foto: UEFA Europa League