Antonio Barbato confermato alla guida della Federbocce Campania

Antonio Barbato è stato confermato alla guida della FIB Campania. L'elezione è avvenuta - con la totalità dei consensi dei votanti - nel corso dell'Assemblea Elettiva Regionale, tenutasi a Nola sabato 26 ottobre.

Insieme al presidente Antonio Barbato, a comporre il Comitato regionale sono stati eletti: Onofrio Cassese, Doriana Rescigno ed Emma Saraiello in quota Affiliati, Alfredo D'Oro (Tecnici), Domenico Genco e Francesco La Marca (Atleti).

A presiedere l'Assemblea Ordinaria Elettiva è stato il Consigliere Federale Francesco Del Vecchio. Ad aprire i lavori, collegato in via telematica, è stato invece il presidente federale Marco Giunio De Sanctis, il quale ha rivolto un ringraziamento al mondo delle bocce campano per aver risposto nel modo giusto all'Assemblea elettiva nazionale, che si è tenuta, a Chianciano Terme, lo scorso 28 settembre.

"Stiamo proseguendo e completando un percorso iniziato nel 2017 e che si concluderà alla fine di questo quadriennio - ha affermato De Sanctis -. Un percorso finalizzato a rendere questa federazione una vera federazione sportiva, più adeguata ai tempi e soprattutto ai cambiamenti importantissimi che sono in atto. La nostra - ha proseguito il presidente della FIB - è una federazione molto importante dal punto di vista sociale e vanta un bacino d'utenza molto grande, ma non ha ancora i riconoscimenti che merita. Se fossimo una federazione Olimpica cambierebbe la considerazione nei nostri confronti, perché in Italia lo sport funziona così; quindi - ha sottolineato De Sanctis -, dobbiamo lottare ed essere uniti il più possibile, perché questo risultato dipende anche da noi e dalla comprensione di quanto importante sia offrire una vetrina unitaria dell'Alto livello. Ciò significa che tutte le specialità devono avere lo stesso format, devono essere caratterizzate da prove veloci e spettacolari".

"Avere degli ottimi dirigenti sul territorio garantisce non solo la tutela della Campania, ma dell'intero Sud - ha concluso De Sanctis - Faremo di tutto per mettere a disposizione un budget proprio per rifondare e sviluppare il Sud boccistico perché, al di là della Campania, dobbiamo fare di più nelle altre regioni".

"Siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo a livello sportivo (e non solo) in Campania - ha affermato il presidente della Fib Campania, Antonio Barbato -. Come amo dire: non saremo i primi, ma di certo non siamo secondi a nessuno! Gli obiettivi per il prossimo quadriennio sono molto semplici da elencare, anche se difficili da raggiungere: innanzitutto vogliamo continuare il lavoro fatto finora per coinvolgere i giovani nella nostra federazione, e poi profonderemo il nostro impegno per la crescita del movimento femminile e del settore paralimpico, in tutte le sue specialità. Dobbiamo calarci ancora di più nella società e far conoscere il nostro mondo a tutti".