Effetto Green pass, picco di prenotazioni: 10mila in Campania in poche ore

L'ufficializzazione delle nuove misure varate dal governo Draghi per far fronte alla pandemia, Green pass in testa, hanno prodotto in poche ore un marcato aumento delle prenotazioni dei vaccini. E' il cosiddetto effetto Green pass: in Francia nei primi tre giorni dopo l'analogo annuncio fatto dal presidente Macron si erano registrati per la prima dose oltre 3 milioni di francesi.

Boom anche in Campania: 10mila prenotazioni

Registrano un'impennata anche in Campania le adesioni dei cittadini al portale per la somministrazione della prima dose del vaccino. Nelle ultime settimane la media era di 4mila-5mila adesioni al giorno. Ma già ieri c'è stato un boom, con la giornata che si è chiusa con 10mila nuove adesioni. Attualmente nella Regione sono stati somministrati 6.207.899 vaccini e 2,7 milioni di cittadini hanno avuto la doppia dose. Gli abitanti totali sono 5,7 milioni.

Lazio: 55mila prenotazioni in poche ore

"Dall'annuncio da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi in merito al Green Pass abbiamo avuto oltre 55mila nuove prenotazioni per i vaccini, una spinta importante in una regione come il Lazio che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrazioni e in cui il 62% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale". Lo ha detto l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, secondo il quale questo risultato "spinge la campagna vaccinale del Lazio con una proiezione a regime di copertura con i nuovi prenotati di oltre l'80%".