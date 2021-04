De Luca: «Sento che la Campania rischia la zona arancione»

Scritto da (redazioneip), venerdì 30 aprile 2021 11:02:45

Ultimo aggiornamento venerdì 30 aprile 2021 11:02:45

La Campania rischia di tornare in zona arancione. L'indice RT è infatti superiore a 1, ovvero pari a 1.08 (1,05-0,81). Anche il governatore Vincenzo De Luca, ieri in visita a Mondragone (Caserta), aveva parlato di un possibile cambio di colore per la nostra regione:

«Mi sono intossicato sento che la Campania rischia la zona arancione. - ha detto il governatore - Noi abbiamo un dato alto sui positivi che troviamo, ancora ieri erano 1800 positivi. Ma c'è da capire bene come vengono valutati i positivi, anche perché i positivi sono per il 99% asintomatici o paucisintomatici. Ho la sensazione che in altre parti d'Italia non adottano, diciamo, lo stesso rigore della Campania per valutare i positivi».

Al momento, però, non ci sono certezze. De Luca, questo pomeriggio, terrà la sua consueta diretta Facebook e, con molta probabilità, fornirà chiarimenti. In caso contrario non ci resta che attendere le decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza, sentita la Cabina di regia.