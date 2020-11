Campania: lunedì si decide se riaprire scuole infanzia e prime elementari

Scritto da (redazione), domenica 22 novembre 2020 09:03:58

Ultimo aggiornamento domenica 22 novembre 2020 09:04:22

Si è svolta ieri a Palazzo Santa Lucia la riunione periodica convocata dal Presidente De Luca con i Direttori Sanitari delle Asl e l'Unità di Crisi per la valutazione della situazione COVID-19 in Campania.

A margine della riunione è stata affrontata con l'Unità di Crisi regionale la questione relativa alla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria dal 24 novembre, così come prospettato dall'Ordinanza numero 90/2020.

Si è preso atto delle attività di screening svolte sul territorio e si è convenuto che nella giornata di domani, lunedì 23 novembre, le Asl comunicheranno formalmente i risultati delle operazioni effettuate.

Sulla base dei dati e delle relazioni presentate, verranno assunte le decisioni in merito alla riapertura delle attività in presenza delle classi scolastiche prese in esame, fatta salva, in ogni caso, la possibilità per i singoli Comuni di decidere in autonomia in relazione a situazioni di specifica criticità eventualmente presente sui singoli territori.

In Costiera Amaltitana la met dei comuni attende le disposizioni regionali, mentre Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, Cetara e Conca dei Manno hanno deliberato preventivamente la posticipazione della riapertura delle scuole a dicembre.

Nel frattempo, è stato stabilito che proseguiranno anche nelle prossime settimane le operazioni di screening estese alle fasce della popolazione studentesca di età più elevata rispetto a quelle coinvolte finora.

Venerdì scorso al porto turistico di Maiori sono stati eseguiti 200 tamponi per il perosnale scolastico della Costa d'Amalfi.