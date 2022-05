Ztl territoriale in Costa d'Amalfi: sabato in Provincia si presenta Proposta di legge per modifica Codice della Strada

Scritto da (Redazione LdA), venerdì 6 maggio 2022 11:17:37

Ultimo aggiornamento venerdì 6 maggio 2022 11:17:37

Sabato 7 maggio, alle 10, presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno, sarà illustrata la proposta di legge di "Modifica agli articoli 6, 7, 8, 201 del codice della strada", frutto di un ambizioso progetto richiesto dai comuni della Costiera Amalfitana e sviluppato dall'Acamir (Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti), di concerto con il Prof. Vincenzo Galdi dell'Università di Salerno, per creare la possibilità di estendere la normativa riferita alle Ztl in Costiera Amalfitana.

Il Codice della Strada, ad oggi, non prevede Ztl per ambiti intercomunali, come invece si propone di fare il nuovo dispositivo, proposto per la prima volta nel 2018 e attualmente allo stadio preliminare. Per limitare l'accesso alla trafficata Statale 163, saranno predisposti quattro punti d'accesso monitorati con pannelli e telecamere: al San Pietro di Positano, ad Agerola in via Belvedere, nei pressi del Valico di Chiunzi a Tramonti e in corrispondenza dell'incrocio tra la SS 163 e Corso Umberto I a Vietri sul Mare.

Ad illustrare i contenuti della proposta di legge, il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, Il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, Luigi Mansi, i Sindaci della Costiera, il Presidente della IV Commissione del Consiglio regionale della Campania "Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti", Luca Cascone e l'On. Piero De Luca, firmatario della Proposta di legge.

