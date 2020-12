Ravello 2021, il messaggio del vicesindaco Di Palma: «Pensare in grande per risolvere i problemi del singolo cittadino»

Scritto da (redazione), giovedì 31 dicembre 2020 17:44:00

Ultimo aggiornamento giovedì 31 dicembre 2020 17:44:00

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio augurale, in vista dell'arrivo del nuovo anno, del vicesindaco di Ravello Salvatore Ulisse Di Palma che nell'ultimo capodanno della consiliatura di Rinascita Ravellese sceglie di parlare ai cittadini.

Un'iniziativa insolita che in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera lascia spazio a diverse interpretazioni. Non saremo noi stasera a scendere nel dettaglio: concluse le festività entreremo, come da tradizione, nel pre-campagna elettorale.

Intanto vi lasciamo al messaggio, da tripla (1-X-2) del dottor Di Palma.

Cari concittadini,

al di là della figura istituzionale che ancora ricopro, avverto forte la necessità di farvi gli auguri più sinceri, più profondi per l'Anno che verrà.

Lo faccio con semplicità, con umiltà, con amore.

Ci lasciamo alle spalle lutti, dolori e tristezze di tipo personale o legati alla comunità.

Quest'anno 2020 è un anno da dimenticare o, se ricordato, di riflessione, di occasione come amano ripetere tanti opinionisti, propedeutico ad una rinascita.

Un riferimento alla storia va fatto e, se la statistica è scienza esatta, un anno di tristezza, di lacrime, di dolore, genera come scatto d'orgoglio, la ricostruzione del singolo e dell'intera comunità.

Una lezione, in quanto serve, in quanto lascia piaghe visibili o meno che cicatrizzandosi dovranno "Naturaliter" dare frutti copiosi.

Il mio invito è quello di fare un intimo esame di coscienza, un vero e proprio bagno di umiltà, capace di fugare il vecchio, fatto di miserie umane, talvolta commiste di tanta ipocrisia, di vere e proprie falsità e pensare, invece, in grande per risolvere i problemi del singolo cittadino che devono armonizzarsi in uno con il processo di rinascita della comunità.

Un vecchio adagio recita: "Anno nuovo, vita nuova " ed io mi sento di augurare a tutti i miei amati concittadini un sereno 2021, foriero di ogni bene, di ogni legittima aspettativa che faccia il paio con la salute, necessaria " in primis " per ogni forma di battaglia singola e collettiva.

Come figlio di questa terra, come innamorato non posso che augurare a voi stessi e, poi anche a me, pace, serenità e prosperità.

Nel mio cuore e, non solo di cardiologo, vi tengo e vi porto uno per uno, detrattori ed estimatori.

Buon 2021 !!!

Salvatore Ulisse di Palma