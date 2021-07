Fumogeno contro hotel Villa Romana, Mormile: «Solidarietà ad Alessandro Reale. La politica non c’entra»

Scritto da (redazione), domenica 4 luglio 2021 20:00:26

Ultimo aggiornamento domenica 4 luglio 2021 20:33:33

Dopo il lancio di un fumogeno sull'area della piscina dell'hotel Villa Romana di Minori, ennesimo atto persecutorio nei confronti dell'azienda della famiglia del sindaco Andrea Reale, il consigliere di minoranza Fulvio Mormile esprime solidarietà alla proprietà dell'albergo nella persona del comproprietario, fratello del primo cittadino, sottolineando che l'ignobile gesto non ha alcun riferimento con la politica.

«La mia solidarietà ad Alessandro Reale. Prendo le distanze da questo ignobile gesto - scrive Mormile in una nota -. Apprendo da organi di stampa di un gesto insulso nei confronti dell' azienda di famiglia del sindaco. Ritengo che la politica non c'entri in questa brutta vicenda, ed il sindaco sbaglia a volercela infilare ad ogni costo. Inoltre con la sua maggioranza, poco incline al confronto, come dimostrano le offese rivoltemi nell' ultimo consiglio , non fa nulla per stemperare i toni. Con Alessandro Reale, imprenditore serio ed accorto, i miei rapporti sono eccellenti. A lui ed alla sua azienda va la mia solidarietà; gli sono vicino in questa vicenda come per il passato, quando lui stesso mi ha reso partecipe di atti ignobili nei suoi confronti. Questo episodio non ferisce solo la sua attività ma la nostra intera comunità che ha fatto dell' accoglienza la sua forza. Capisco benissimo le difficoltà che ogni giorno devono affrontare le famiglie di chi è esposto politicamente, ma tocca a noi dare il buon esempio e stemperare gli animi chiedendo serenità per chi non ha nessuna colpa, se non quella di essere vicino ai propri cari, come è giusto che sia».«Un mio appello a tutti gli attori della nostra collettività, impegniamoci per dare al nostro paese una fase di cooperazione che rassereni gli animi. Buon lavoro all'hotel Villa Romana» conclude Mormile.

