De Luca: «A Ravello polemica sgangherata. Politica non c'entra, differenza tra festival musicale e marchettificio»

Scritto da (redazione), sabato 26 giugno 2021 06:38:36

Ultimo aggiornamento sabato 26 giugno 2021 07:14:35

«Vi è stata una polemica sgangherata in relazione a Ravello dove si è montato un caso sul nulla e rispetto al quale la politica non c'entra niente. La cosa più imbarazzante è stata questa». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca ieri nel corso della sua consueta diretta facebook del venerdì, dopo le roventi polemiche seguite alle dimissioni di Antonio Scurati da presidente della Fondazione Ravello.

«Si è verificata una diversità di opinioni tra il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo della Fondazione rispetto al presidente della Fondazione. Questo è il fatto - ha spiegato De Luca - . La politica non c'entra niente. È stata una diversità di opinioni degli organi dirigenti della Fondazione che hanno voluto rimarcare la differenza fra un festival della musica e un marchettificio, sono due cose completamente diverse. Ho trovato imbarazzante alcuni commenti di alcuni esponenti politici e a mio parere farebbero bene prima di aprire bocca di informarsi, e farebbero meglio a mostrare rispetto per gli organismi dirigenti di una Fondazione per i componenti di quegli organismi».

«Ma siccome non ho tempo da perdere mi fermo qui, avrò modo di parlare in maniera dettagliata e puntigliosa di questa vicenda nella quale non ci sono stati martiri di Belfiore, ma piccoli personaggi» ha concluso, sull'argomento, il presidente.