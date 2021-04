Amalfi, riapertura Statale 163: Luigi Di Maio non ci sarà

Scritto da (redazione), venerdì 23 aprile 2021 19:01:39

Ultimo aggiornamento venerdì 23 aprile 2021 19:01:39

Non ci sarà, domani ad Amalfi, il ministro Luigi Di Maio trattenuto a Roma per prendere parte al Consiglio dei Ministri convocato per le 10.00.

La presenza del Ministro agli Affari Esteri era stata annunciata in Costiera Amalfitana in occasione la riapertura della Strada Statale 163 al termine dei lavori di ricostruzioni del tratto franato il 2 febbraio scorso. Alla cerimonia prenderà parte il governatore della Campania Vincenzo De Luca che con il presidente dell'ANAS Claudio Andrea Gemme e il sindaco Daniele Milano terrà a battesimo l'opera che rappresenta un esempio virtuoso nei complessi interventi di somma urgenza che ha visto lo stanziamento di risorse per poco più di 5 milioni di euro.

Annunciate, inoltre, le presenze di Giovanni Carlo Cancelleri, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili, di Massimo Simonini, Amministratore Delegato e Direttore Generale Anas e del deputato PD Piero De Luca.