250 milioni ai comuni del Salernitano: la Ministra Carfagna presenta il CIS alla Provincia, ma le Istituzioni disertano

Ieri, 23 maggio, alla Provincia, si è discusso del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Governo e i 158 Comuni del nostro territorio provinciale, 4.954 chilometri quadrati con il suo milione di abitanti.

Mara Carfagna, Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, ha presentato lo stanziamento di 250 milioni di euro, volto a finanziare le progettualità previste dai Comuni della Provincia di Salerno.

Gli interventi riguardano turismo e mobilità sostenibile; cultura e natura; inclusione e innovazione sociale. Naturalmente, parte dei fondi andranno anche a tutti i Comuni della Costa d'Amalfi che ne faranno richiesta con progetti meritevoli.

Ma all'incontro, che aveva la finalità di illustrare dettagliatamente le possibilità e le modalità di utilizzo dei fondi, non si sono presentate le autorità del territorio: il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Presidente della Provincia Michele Strianese e il Sindaco del Capoluogo Vincenzo Napoli.

Forse ormai tutti conoscono l'ostilità del governatore nei confronti del Governo, ma nei giorni scorsi, in particolare, si è tenuta una "battaglia" a colpi di frecciatine sui Social tra De Luca e la Carfagna. Dopo che il governatore aveva disertato la tavola rotonda dell'evento Verso Sud a Sorrento, la ministra aveva annunciato su Twitter di aver «inviato questa confezione di Maalox al presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai "ammuina" gli altri fanno i fatti». Brevissima la replica del governatore: «Colpita». E allora la ministra: «Tu già affondato».

Tralasciando il siparietto poco istituzionale, ieri a Salerno la Carfagna ha spiegato che «come per tutti i CIS che abbiamo finora avviato, per seguire quello che definiamo 'metodo PNRR', i tempi che intendiamo proporre a questo tavolo sono molto serrati».

L'invio dei progetti da parte delle amministrazioni territoriali all'Agenzia per la Coesione territoriale dovrà concludersi entro il 20 luglio 2022. La stessa Agenzia condurrà quindi insieme a Invitalia (soggetto attuatore del CIS, secondo quanto previsto dalla legge) il lavoro istruttorio, per giungere - secondo previsione - entro il 10 ottobre alla sottoscrizione della bozza del Contratto, che sarà trasmessa al CIPESS per l'approvazione definitiva e l'assegnazione delle risorse entro il mese di novembre 2022.

«Perché il CIS sia attivabile - ha ricordato il direttore generale dell'ACT, Paolo Esposito - è necessaria anche la sottoscrizione della Regione Campania». Una precisazione resa necessaria appunto dall'assenza di rappresentanti istituzionali della Regione alla riunione del pre-tavolo.

A presentare le proposte possono essere i Comuni con una popolazione di almeno 3.000 abitanti, oppure aggregazioni di Comuni più piccoli. Ciascun intervento dovrà avere un valore minimo di un milione di euro. La valutazione dei progetti terrà conto di priorità come la complementarietà e l'integrazione rispetto ad altri interventi, la cantierabilità, la strategicità e la presenza di strumenti di programmazione territoriale già in essere.

«Si capisce subito che si è scelta la strada stupida dell'appartenenza: oramai in Campania si ragiona così, tutti si muovono sulla scia del solo uomo al comando... Infatti tutti i Sindaci sapientoni della nostra Costa hanno disertato l'incontro. Come pecore... E l'amore per il proprio territorio? E il rispetto istituzionale? E la libertà di pensare e agire con la propria testa? Noi siamo lontani dalla forza politica della Ministra Carfagna e non contiamo quasi nulla; eppure le chiediamo scusa, come semplici Consiglieri del Comune di Maiori». A dichiararlo il gruppo consiliare di Maiori Idea Comune, composto da Salvatore Della Pace e Marco Cestaro.

