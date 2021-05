Mondo del calcio salernitano a lutto: è morto Fulvio De Maio

Scritto da (redazione), domenica 9 maggio 2021 19:13:05

Il mondo del calcio salernitano è sconvolto dalla notizia della morte di Fulvio De Maio. L'ex portiere della Salernitana e storico opinionista sportivo di Lira Tv è morto pochi minuti fa in ospedale dov'era ricoverato a causa dell'aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute. Da anni combatteva con straordinaria dignità contro un cancro.

La notizia ha fatto in pochi minuti il giro della città e della provincia, lasciando tutti senza parole. Tra i protagonisti della splendida vittoria del Trofeo Berretti fu tra i calciatori di riferimento della Salernitana degli anni Settanta.

Una grande perdita per il mondo del calcio salernitano di cui era, senza dubbio, uno dei rappresentanti più autorevoli. La sua personalità poliedrica era capace di bucar elo schermo.

Per uno strano scherzo del destino Fulvietto si è spento proprio alla vigilia di un appuntamento storico per la Salernitana e per il popolo granata che Lui, ne siamo certi, seguirà da postazione privilegiata. Addio Fulvio caro, ci mancherai.