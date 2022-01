Covid-19, l'Austria è il primo paese in Europa a introdurre l'obbligo vaccinale per tutti

Scritto da (Redazione LdA), venerdì 21 gennaio 2022 13:57:10

Ultimo aggiornamento venerdì 21 gennaio 2022 13:57:10

Il parlamento austriaco ha approvato, dopo diverse ore di battito in aula, l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid-19: è il primo Paese europeo a farlo.

In Italia, infatti, l'obbligo vaccinale vige soltanto per gli over 50, introdotto dal decreto legge 7 gennaio 2022 per «fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione».

Dunque, in Austria, dove attualmente è vaccinato il 73,91% della popolazione, a partire dal 4 febbraio tutti dovranno vaccinarsi contro il Covid obbligatoriamente.

Da Vienna arriverà un'iniziativa per gli indecisi: una lotteria nazionale con premi da 500 euro per incoraggiare chi non si è ancora vaccinato contro il Covid a immunizzarsi.

La Francia, invece, segue l'esempio dell'Italia e attiva il "pass vaccinale" francese, equivalente al super green pass italiano, che non può essere attivato con un tampone negativo, ma solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid.

Nel Regno Unito, invece, oggi sono state revocate le restrizioni anti Covid riguardanti l'indicazione allo smart working laddove possibile e l'obbligo delle mascherine nelle scuole. Dal 27 gennaio verranno eliminati l'obbligo legale delle mascherine nei luoghi pubblici e il mini green pass previsto per i soli accessi a discoteche o eventi collettivi di massa.