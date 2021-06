Truffe online: sottratti 12mila euro a cittadino di Vietri sul Mare. Quattro denunciati

Scritto da (redazione), lunedì 28 giugno 2021 06:41:04

Ultimo aggiornamento lunedì 28 giugno 2021 08:43:48

Sono riusciti ad avere accesso al conto correntedella propria vittima sottraendone la cifra di 12mila euro. Ma i Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare, altermine di un'attività investigativa prolungata e minuziosa, habbo identificato quattro persone responsabili di un phishing ai danni di un cittadino vietrese. Si tratta della capoverdiana 40enne residente a Napoli M.L.C. , del 32enne P.V.F. di Giugliano in Campania, del 20enne di Qualiano C.G. e del 21enne napoletano R.A.M..

I quattro, mediante una mail artefatta con cui si chiedeva di accedere con le proprie credenziali di conto corrente per risolvere un blocco, nonché una telefonata in cui hanno finto di essere personale delle Poste Italiane chiedendogli di disinstallare l'app per la visione delle movimentazioni, sono riusciti ad accedere al conto della vittima senza che lo stesso potesse accorgersene per diversi giorni. Con quattro diverse operazioni i malviventi hanno pertanto asportato la somma.

I Militari di Vietri sul Mare hanno ricostruito la vicenda, risalendo a tutti gli autori del reato grazie ad un'attenta analisi dei movimenti, delle operazioni e delle telefonate. I Carabinieri richiamano l'attenzione di tutti su tali tentativi di truffa, ricordando di contattare sempre il proprio istituto di credito in caso di dubbio e comunque sempre prima di fornire le proprie credenziali o altri dati sensibili online o per telefono.