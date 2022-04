Sorpreso con la droga in casa: 21enne arrestato a Praiano

Scritto da (Redazione LdA), lunedì 4 aprile 2022 13:54:47

lunedì 4 aprile 2022

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nel pomeriggio di ieri, domenica 3 aprile, hanno tratto in arresto un ventunenne originario della Costiera resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

L'operazione, condotta dalla Stazione di Positano, è stata eseguita durante un servizio di perlustrazione nel comune di Praiano, dove da un po' di tempo i militari dell'Arma avevano notato che alcuni giovani usavano radunarsi nei pressi della locale chiesa di Costantinopoli: giunti nella zona hanno scovato infatti alcuni ragazzi, uno dei quali si stava allontanando con fare sospetto.

Immediatamente gli operanti lo hanno fermato per un controllo, a seguito del quale è stato trovato in possesso di una piccola quantità di erba: i Carabinieri hanno così deciso di perquisire anche l'abitazione del soggetto, dove, occultata in un cassetto ed all'interno di alcuni vasetti, è stata trovata ulteriore marijuana, per complessivi 60 grammi circa, oltre alla somma di 550 euro ritenuti dagli inquirenti provento dell'attività di spaccio.

Per quanto riscontrato, il reo è stato dichiarato in stato di arresto, ed una volta ultimate le formalità di rito è stato portato presso il proprio domicilio in attesa dell'udienza di convalida presso il Tribunale di Salerno.