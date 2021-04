Praiano, Giovanni Di Martino può tornare a fare il Sindaco. Revocata misura cautelare

Scritto da (redazione), giovedì 1 aprile 2021 21:46:07

Ultimo aggiornamento giovedì 1 aprile 2021 21:52:01

di Emiliano Amato

(ANTEPRIMA) Revocata la misura cautelare nei confronti di Giovanni Di Martino che da sindaco di Praiano in carica venne arrestato il 5 giugno dello scorso anno a Salerno per il reato di concussione, modificato in induzione indebita.

Il provvedimento del Tribunale di Salerno è stato emesso nel primo pomeriggio.

Di Martino, che fu costretto a lasciare la fascia al suo vice Anna Maria Caso, dopo i primi tre giorni ai domiciliari (e un polverone mediatico) per aver intascato una presunta tangente da 250 euro era stato rimesso in libertà col solo divieto di soggiorno nel territorio di Praiano. Negli ultimi dieci mesi ha dimorato e lavorato a Sorrento.

In attesa della celebrazione del processo in cui il suo legale, l'avvocato Antonio Zecca, vorrà smontare ogni accusa, Di Martino già da domani potrà rimettere piede a Praiano e scegliere se tornare a rivestire il ruolo di primo cittadino per i prossimi sei mesi, cioè fino alla naturale scadenza del mandato elettorale prolungata dall'emergenza Covid.

Una buona notizia questa, specie per quanti (tanti) hanno sempre creduto nell'estraneità del sindaco - che ha ricoperto il ruolo di presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi - alle accuse.

A incastrare Di Martino, quel venerdì pomeriggio nel centro di Salerno, il passaggio di danaro contante (250 euro) nelle mani di un amministratore di condominio di Praiano.

Di Martino aveva spiegato ai giudici tutta la trattativa portata avanti con l'amministratore di condominio che lo ha poi denunciato, facendo notare anche che la somma di danaro era troppo esigua per una tangente. Il sindaco aveva raccontato che quel denaro serviva per avviare una pratica amministrativa lecita e che gli accordi erano stati presi nell'ambito di una serie di riunioni tenute al Comune, alla presenza di altre persone che - a quanto pare - sono state indicate una ad una agli inquirenti. «Tutto è avvenuto alla luce del sole», aveva ripetuto più volte, spiegando che la vicenda non riguardava il comune di Praiano né il suo ruolo di amministratore. Di Martino aveva sostenuto che quell'importo era destinato ad altri quale acconto sui costi di un procedimento amministrativo. Il tutto, dunque, secondo il sindaco era stato fatto nella trasparenza assoluta e nel rispetto della legge e, se è andato lui in persona e ritirare il denaro, è solo perché in quel momento si trovava a Salerno.

Di Martino aveva anche spiegato che si erano sentiti poco prima al telefono con il suo accusatore e che era stato lui stesso a dirgli che, se non fosse stato possibile vedersi, avrebbero potuto organizzarsi poi diversamente.