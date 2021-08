Positano, minacce a un giovane: spunta una pistola

Scritto da (redazione), domenica 1 agosto 2021 10:51:54

Ultimo aggiornamento domenica 1 agosto 2021 11:51:48

A Positano un giovane di 23 anni ha sporto denuncia ai Carabinieri per aver subito una minaccia a mano armata da un proprio coetaneo.

Stando a quanto raccontato ai Carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Rosario Nastro, giovedì scorso, intorno alle 23.00, M.A. aveva incontrato, sulla spiaggia di Fornillo, una ragazza sua conoscente. La sedicenne gli avrebbe chiesto di poterla accompagnare verso casa - vista la condivisione dello stesso percorso pedonale - in quanto aveva timore di C.A., giovane di Positano sulla ventina, incensurato, che la stava seguendo.

Mentre i due, con un'altra amica, percorrevano Via Pasitea, poco dopo la mezzanotte vedono avvicinarsi C.A. che estrae una pistola dalla schiena. Stando alla deposizione, il giovane avrebbe caricato l'arma puntandola a terra ed esplodendo un colpo che ha provocato un forte boato. Rivolgendosi al suo coetaneo, con tono minaccioso, avrebbe detto: "Questa volta ho sparato a terra ma la prossima volta mi basterà fare una telefonata perché so dove lavori" prima di allontanarsi in direzione opposta. I ragazzi, in preda al panico, hanno informato i propri genitori sull'accaduto.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Positano che hanno potuto rinvenire il bossolo del proiettile ancora a terra. Con tutta probabilità l'avvertimento per M.A. di dover lasciar perdere la bella sedicenne di Positano. Sul caso si attendono disposizioni dell'Autorità giudiziaria.