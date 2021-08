"No vax" della Costiera Amalfitana ricoverato per Covid

Scritto da (redazione), sabato 21 agosto 2021 18:35:19

Ultimo aggiornamento sabato 21 agosto 2021 21:15:57

di Emiliano Amato

Ieri sera si era recato al Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello a causa di forti dolori toracici. All'ingesso del presidio ospedaliero è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sottoposto, come da prassi, al tampone rapido. Stesso risultato al test antigenico di verifica.

Per il 57enne operatore turistico di Praiano, quindi, si è reso necessario il ricovero all'interno dell'area Covid del piccolo nosocomio della Costiera Amalfitana prima del successivo trasferimento presso il Covid center dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.

L'uomo, che a Praiano gestisce una struttura extralberghiera, non si era sottoposto al vaccino perché dichiaratamente "no vax". Intanto lunedì prossimo torna in attività l'hub vaccinale al presidio ospedaliero della Costa d'Amalfi per coloro i quali ancora non sono immunizzati, compresi i turisti.