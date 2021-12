Frana ad Erchie, Anas: «Strada riaprirà tra il 16 e il 17 dicembre»

Scritto da (redazionelda), lunedì 13 dicembre 2021 12:45:11

Slitta ancora la riapertura della statale "Amalfitana" ad Erchie, nel comune di Maiori, dove giovedì sera, 9 dicembre, si è verificato uno smottamento al km 43.

Alla nostra redazione, l'Anas ha rivelato: «Apriamo il 17 dicembre, forse anche il giorno prima. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni».

Una doccia fredda, dunque, per gli abitanti della Costa d'Amalfi e non solo. Questi giorni in più di chiusura serviranno per mettere in sicurezza il costone roccioso.