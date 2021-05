Costa d'Amalfi, imbarcazione affonda a largo de Li Galli, salvo 56enne di Pozzuoli [FOTO]

Scritto da Emiliano Amato (redazione), sabato 29 maggio 2021 15:05:33

Ultimo aggiornamento sabato 29 maggio 2021 15:41:47

Era partito in mattinata da Mergellina per consegnare l'imbarcazione nel porto di Agropoli. E' andata male a un 56enne di Pozzuoli che questa mattina ha visto il natante, un Bavaria 37 di poco meno di 12 metri, colare a picco nelle acque dell'isiolotto de Li Galli, di fronte a Positano.

Dopo aver aggirato Punta Campanella un forte tonfo a prua e lo scafo ha cominciato a imbarcare acqua: è ciò che l'uomo, un meccanico del settore nautico, ancora sotto choc, ha dichiarato agli uomini della Guardia Costiera di Amalfi che lo hanno soccorso.

Alle 12 e 05 la richiesta di aiuto sul canale 16. Dalla Capitaneria di Porto di Amalfi il comandante Oronzo Montagna ha dirottato un gommone di passaggio in quella zona - il cui conducente era in collegamento sul canale riservato al soccorso in mare - per prestare i primi aiuti.

Alle 12.38 la motovedetta CP 577 partita dal porto di Amalfi ha avvistato una zattera di salvataggio con a bordo un uomo. L'imbarcazione da diporto di cui era al timone era affondata.

Lo sventurato, che era da solo a bordo, lamentava dolori alla testa: è stato condotto al porto di Amalfi (nella foto) dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 pronta per trasferirlo al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. Nulla di grave: accertata soltato un'escoriazione alla nuca. Sarà dimesso in giornata.

L'intervento ha visto anche la partecipazione di personale della Guardia Costiera di Capri interventi con una motovedetta alla richiesta di soccorso. Impossibile recuperare la barca dal fondale.