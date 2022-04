Consiglio di Stato ribalta sentenza del "Lido Adriana" a Erchie: confermato abbattimento

Scritto da (LdA Journals), mercoledì 13 aprile 2022 18:11:49

Con ordinanza n.48 del 12/9/2016 il Comune di Maiori aveva ingiunto la demolizione di una serie di opere in cemento della struttura balneare "Lido Adriana" di Erchie. Contro tale ordinanza, il concessionario aveva presentato ricorso al TAR per la Campania, sede di Salerno, che, ravvedendo l'illegittimità del provvedimento di abbattimento disposto dall'Ente, ha di fatto accolto la richiesta.

Il Consiglio di Stato, in data 11/03/2022, con sentenza n. 01738/2022, ha ribaltato la decisione del giudice di primo grado, asserendo che:

- i manufatti risalirebbero ad un'epoca sicuramente successiva a quella in cui non era prescritto il rilascio di alcun titolo sia edilizio (ante 1967) che paesaggistico (risultando l'area sottoposta a vincolo con D.M. del 1.12.1961);

- mancano agli atti concessioni idonee per l'ampliamento finale della consistenza edilizia e della ricostruzione pressochè totale dei manufatti realizzata a seguito della mareggiata eccezionale del 1987;

- i manufatti in oggetto non presentano in alcun modo le caratteristiche di precarietà.

La sentenza del Consiglio di Stato, pertanto, rilevando la natura abusiva dell'ampliamento contestato, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Maiori, respingendo il ricorso di primo grado e confermando l'ordinanza di demolizione.