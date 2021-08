Auto in sosta selvaggia a Vettica e al Fiordo di Furore causano traffico e disagi sull'Amalfitana [FOTO]

Scritto da (redazione), mercoledì 18 agosto 2021 15:01:20

Ultimo aggiornamento mercoledì 18 agosto 2021 15:09:18

È fuori controllo la viabilità sulla Statale 163 Amalfitana. A Vettica di Amalfi, nei pressi del fondo Fusco e all'altezza del fiordo di Furore, la paralisi del traffico è accentuata dalla sosta selvaggia lungo la Statale. Come avviene puntualmente, ogni anno di questi tempi.

E il fatto che questi indisciplinati non sembrino ricevere sanzioni non scoraggia il fenomeno, per cui si resta imbottigliati nel traffico per ore.

Disagi per le auto di residenti e turisti, incolonnate per lungo tempo in entrambe le direzioni. Momenti di tensione tra gli automobilisti per le difficoltà di manovra, mentre i bambini soffrono il caldo negli abitacoli colpiti dal forte sole estivo.

Benvenuti nell'inferno della Costiera Amalfitana d'agosto.