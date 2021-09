A Erchie ancora feste notturne e assembramenti: locale chiuso per 30 giorni

Scritto da (redazione), mercoledì 22 settembre 2021 09:25:51

Ultimo aggiornamento mercoledì 22 settembre 2021 09:30:22

In Costiera Amalfitana un locale di intrattenimento serale è stato chiuso per trenta giorni. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, nella giornata di ieri hanno notificato un provvedimento di sospensione dell'attività, per un mese, al legale rappresentante del noto locale del brogo di Erchie, teatro, durante la stagione estiva, di eventi notturni svolti in barba alle disposizioni antiCovid.

La disposizione in seguito a due interventi dei Carabinieri di Maiori in orari notturni, resi necessari a causa del notevole afflusso di persone al locale, che creavano disturbo alla quiete dei residenti.

In entrambe le occasioni è stato accertato il mancato rispetto della normativa vigente al contrasto dei contagi da Covid-19. Durante l'ultimo intervento del 3 settembre scorso, gli uomini dell'Arma hanno anche proceduto d'iniziativa alla chiusura del locale per cinque giorni, oltre a contestare il verbale specifico in materia con relativa sanzione pecuniaria.

