Meteo, da lunedi sulla Campania intensa fase di maltempo

Scritto da (redazione), sabato 30 ottobre 2021 07:54:55

Ultimo aggiornamento sabato 30 ottobre 2021 07:54:55

Da lunedì 1° novembre si andrà le condizioni meteo in Campania verso un deciso peggioramento. Dopo una fase stabile e asciutta sulla nostra regione il tempo sta per cambiare. La porta atlantica si è aperta e due perturbazioni sono pronte a far ingresso da Ovest.

La prima tra domenica sera e lunedì, quando è previsto il passaggio di un fronte perturbato intenso con precipitazioni abbondanti, localmente anche a carattere temporalesco. La seconda perturbazione è attesa nella giornata di mercoledì 3 e sarà più rapida ma i fenomeni saranno a tratti forti o abbondanti.

Le temperature sono previste in calo, in particolare nei valori massimi. Da lunedì sera venti burrascosi occidentali e mare in aumento a molto mosso, localmente agitato.