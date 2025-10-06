Tumore al seno, al Pascale di Napoli la prima mastectomia robotica con Single Port in Campania

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 6 ottobre 2025 15:55:06

Un passo avanti fondamentale nella lotta contro il tumore al seno arriva da Napoli. L'IRCCS Fondazione Pascale è infatti il primo centro della Campania e il terzo in Italia, dopo Torino e Bari, ad aver eseguito con successo una mastectomia robotica con tecnologia Single Port (SP), una delle frontiere più avanzate della chirurgia senologica moderna.

L'intervento, riservato alle pazienti portatrici di mutazione genetica BRCA, è stato effettuato dall'équipe di chirurgia senologica diretta da Raimondo Di Giacomo, con i dottori Claudio Siani e Alfredo Fucito, su una donna di 48 anni già sottoposta a chemioterapia.

La procedura è stata realizzata tramite una singola incisione di 2,5 centimetri sotto l'ascella, attraverso la quale è stato possibile rimuovere il tessuto mammario e, nello stesso tempo, eseguire la ricostruzione plastica immediata.

«L'intervento con il da Vinci SP è stato eseguito con estrema precisione - spiega Di Giacomo - permettendo di preservare la sensibilità del seno, il complesso areola-capezzolo e i vasi superficiali, riducendo al minimo la cicatrice, situata peraltro lontano dalla mammella. In questo modo si migliora l'impatto estetico e la qualità di vita delle pazienti, spesso compromessi dalle tecniche tradizionali».

La tecnica robotica consente infatti una dissezione delicata e accurata, in grado di mantenere una percezione pressoché naturale del seno. Grazie all'accesso unico, anche la fase di ricostruzione plastica viene eseguita contestualmente, in stretta collaborazione tra senologi e chirurghi plastici.

L'operazione è perfettamente riuscita: la paziente, dimessa dopo appena tre giorni, è già tornata a casa in buone condizioni.

Un risultato che conferma l'eccellenza del Pascale, centro di riferimento nazionale nella ricerca e nella cura dei tumori, e che apre nuove prospettive per la chirurgia senologica e la qualità della vita delle donne colpite da questa malattia.